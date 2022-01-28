Общество

«Время пришло!»: бывший «губернатор Новороссии» почти уверен в победе «ДНР» на Донбассе

Он назвал грубой геополитической ошибкой подписание Минских соглашений

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Военный конфликт на оккупированном пророссийскими боевиками украинском Донбассе разгорится с 90%-ной вероятностью, а также закончиться «победой ДНР». О этом заявил так называемый «народный губернатор Новороссии» Павел Губарев, передает УРА-Информ.

Также он считает серьезной геополитической ошибкой подписание Минских соглашений. «ЛДНР» из-за этой договоренности, по мнению Губарева, «проиграли и только дали время подготовиться Украине».

«Сегодняшняя война не будет легкой прогулкой, какой она могла бы быть 2014 году. Но, я думаю, что наш успех неизбежен. Все мы похоронили множество своих друзей и близких. Украине придется ответить за каждую загубленную душу, за каждую слезинку плачущего на Донбассе ребенка. Время пришло! Я на 90% уверен, что на фронте все ограничится очередной провокацией, а в политической — принуждением Украины к соблюдению Минских соглашений», — отмечает он.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса начался активный вербовочный процесс в ЧВК. 

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