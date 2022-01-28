Общество

Украина и США разрабатываю план «наступления» на Донбассе, — Басурин

В «разведку» НВФ регулярно поступает информация о наращивании сил ВСУ

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В генштабе ВСУ под руководством советников из США якобы идет «разработка плана наступательной операции на Донбассе». Об этом сегодня заявил «заместитель начальника управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, передает УРА-Информ.

«По данным нашей агентурной разведки, в украинском генеральном штабе под руководством американских советников при министерстве обороны Украины завершается разработка плана наступательной операции в Донбассе. Время начала агрессии против ОРДО будет окончательно определено после завершения создания наступательных группировок и одобрения плана операции советом национальной безопасности и обороны Украины», — подчеркнул Басурин.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса начался активный вербовочный процесс в ЧВК.

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