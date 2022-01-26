Политика

Все идет к одному – Азаров сказал, что скоро произойдет в Украине

Бывший премьер-министр Украинского государства Николай Азаров решил прокомментировать ситуацию, в которой оказался сегодняшний Киев. По словам экс-политика государства, Украине совсем не нужна война с Российской Федерации, однако в таком раскладе событий заинтересованы совершенно иные люди.

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Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Украине конфликт с  Российской Федерации не нужен. Однако Запад в данный момент использует механизмы для того, чтобы раздувать конфликт. Именно поэтому начались визиты в Киев представителей Вашингтона, Берлина и других. Но все идет к одному. Начался процесс милитаризации Украины в активном порядке», — сообщил Азаров.

Таким образом, учитывая вышепредставленное сообщение, экс-премьер уверен, что Украина рано или поздно полностью милитаризируется. Однако уточнения насчет «одного» никакого не было. Впрочем, пользователи соцсетей начали выстраивать свои догадки. Некоторые даже принялись писать оскорбительные слова в адрес бывшего видного политического деятеля Украины.

На этом фоне стало известно, в какой стране находятся деньги Путина: Песков раскрыл информацию.

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