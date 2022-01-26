В РФ призвали поставить в «Л/ДНР» некоторые виды вооружения: есть условия

Запад должен заставить украинскую сторону выполнить «Минск-2»

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В Российской Федерации призвали поставить некоторые виды вооружения в ОРДЛО. Об этом заявил первый заместитель Совета федерации и первый секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, передает УРА-Информ.

В ответ на «агрессию» Украины и НАТО, как считает Турчак, Российская Федерация должна «поддержать» «республики».

«Россия должна оказать поддержку ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений», — подчеркнул он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, пояснил, что данная позиция Кремля исходит из того, что Запад должен заставить правительство Украины выполнить «Минск-2».

Ранее сообщалось, что российский журналист Андрей Пионтковский предложил вариант решения конфликта между РФ и Украиной. Это произошло в эфире у украинского журналиста Романа Цымбалюка.