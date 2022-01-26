«Подавитесь ОРДЛО и отстаньте от Украины»: Пионтковский рассказал, как остановить Путина

Пионтковский предложил украинцам отдать Путину «ЛДНР» взамен спокойной и безопасной жизни их страны

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Российский журналист Андрей Пионтковский предложил вариант решения конфликта между РФ и Украиной. Это произошло в эфире у украинского журналиста Романа Цымбалюка. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на эфир журналиста.

Обсуждая судьбу украинского государства в контексте происходящих событий, в частности сосуществование с временно оккупированных территорий Донбасса, Пионтковский предложил Украине отдать президенту РФ Владимиру Путину «ЛДНР» взамен спокойной и безопасной жизни украинского государства.

«Возьмите, подавитесь ОРДЛО и отстаньте от Украины! Вот так должно звучать ваше предложение Великому русскому хану. И у меня есть основание, что он его примет», — считает он.

Ранее сообщалось, что украинское правительство якобы ведет подготовку к возможной эвакуации жителей, что обитают на прифронтовых населенных пунктов украинского Донбасса.