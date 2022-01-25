В Британии спрогнозировали «молниеносную» войну РФ в Украине

Великобритания поставляет Украине оборонное оружие

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у Москвы есть «план молниеносной войны» на территории украинского государства. Об этом он заявил в интервью BBC, передает УРА-Информ.

«Разведка очень четко сообщает, что на границах Украины есть 60 российских боевых групп, план молниеносной войны, которая может уничтожить Киев», — подчеркнул британский премьер.

В данный момент ситуация в Украине «достаточно мрачная», а война, по его мнению, не является неизбежной.

Великобритания, как напомнил Джонсон, поставляет Украине оборонное оружие и «возглавляет создание пакета экономических санкций» против Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк в интервью британскому изданию The Times заявил, что у Российской Федерации не будет шансов победить, если она решит напасть на Украину.