Общество

«Готовы рвать русских голыми руками»: командующий ООС рассказал о мотивации украинских бойцов

Среди украинских военных многие потеряли во время конфликта на Донбассе побратимов и близких людей, поэтому готовы «рвать русских голыми руками»

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Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк в интервью британскому изданию The Times заявил, что у Российской Федерации не будет шансов победить, если она решит напасть на Украину. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Павлюка.

«У нас около полумиллиона человек, которые прошли эту войну и кого-то или что-то в ней потеряли. Поэтому они готовы раздирать русских голыми руками», — отметил Павлюк.

Сейчас в украинском государстве, как подчеркнул Павлюк, создаются отряды территориальной обороны. В них, как известно, входят имеющие опыт боевых действий граждане.

«Там более сотни тысяч людей в добровольных отрядах. Им раздается оружие, они готовы сражаться», — добавил командующий.

Ранее сообщалось, что каждый год правительство России выделяет на содержание Чеченской республики 300 млрд рублей.

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