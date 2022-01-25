«2022 год может быть последним»: Зеленский сделал неожиданный прогноз

Ученые имеют оптимистичные прогнозы

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ВОЗ, а также другие ученые имеют достаточно оптимистичные прогнозы по завершению пандемии коронавирусной пневмонии нового поколения, считая, что 2022 год станет последним для заболевания. Об этом заявил шестой глава Украины Владимир Зеленский в своем обращении, передает УРА-Информ.

Вакцинация, как подчеркнул украинский президент, доказала свою эффективность и безальтернативность по защите здоровья людей от пневмонии нового поколения.

«Уже сегодня со стороны ВОЗ и других медиков и ученых есть осторожные, но оптимистичные прогнозы, что после нынешнего всплеска пандемия пойдет на спад и в таких масштабах больше не вернется. Есть все шансы надеяться, что 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19. Для этого нужен высокий уровень охвата прививок», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у Москвы есть «план молниеносной войны» на территории украинского государства.