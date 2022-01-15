Политика

США раскрыли план вторжения РФ в Украину: Начнут с Донбасса

С российской стороны готовится военное полномасштабное вторжение в Украину

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Об этой информации сообщил «Администрация президента США»,передает Ura-inform.  

Спецоперацию Россия будет проводить, если США и Европе не удастся урегулировать вопрос эскалации путём применения дипломатии.

Со стороны РФ будет устроена военная провокация, дабы оправдать полномасштабное вторжение на украинские территории. Пресс-секретарём Белого дома Джен Псаки было заявлено, что в  Вашингтоне знают об уровнях данной спецоперации.

«Россия закладывает основу для того, чтобы была возможность сфабриковать предлог для вторжения (мы могли это наблюдать ранее в 2014 году). И российские военные планируют начать подобные действия за пару недель до военного вторжения, которое может произойти между серединой января и серединой февраля», – сказала она.

Псаки было подчеркнуто, что данный сценарий Америка видела и ранее, включая распространение дезинформации не только в Восточной Европе, но и во всем мире.

«Мы владеем информацией, которая указывает на то, что Россией уже размещена группа оперативников, для того, чтобы провести фейковую операцию на востоке Украины » ,– рассказала Псаки.

Пресс-секретарём Белого дома было так же отмечено, что разведданные указывают на то, что  влиятельные лица уже начинают фабриковать украинские «провокаций» в социальных сетях, с целью оправдания вмешательства России и посеять раздор в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, Политолог спрогнозировал дату начала войны между Россией и Украиной

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