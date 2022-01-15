Порошенко обратился к Зеленскому с неожиданным предложением

В пресс-службе фракции «Европейской солидарности» заявили о том , что экс-президент украинского государства Пётр Порошенко обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением.

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Об этой информации сообщила пресс-служба Европейской Солиданости, передает Ura-inform.

В сообщении говорится о том, что Порошенко выражает готовность в оказании Зеленскому помощи в руководстве нашей страной, так как у него почти нет опыта. С его слов, пятый президент Украины выразил готовность делиться своими знаниями и более того, подставить даже собственное плечо, если в этом будет необходимость.

«Мы готовы помогать властям. Мы готовы давать свои мысли и советы. Мы готовы подставить плечо, если необходимо. Мы готовы взять под руки, если необходимо. Мы готовы даже передвигать ноги, если их ноги не уходят в европейском направлении. Все это мы готовы делать для того, чтобы помочь Зеленскому, потому что он – президент. И в его немощных руках находится булава. А как говорится – к булаве необходима еще и голова», – сказал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, Стала известна точная дата и время возвращения Порошенко в Украину : заявление «Европейской солидарности».