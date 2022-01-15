Политика

Порошенко обратился к Зеленскому с неожиданным предложением

В пресс-службе фракции «Европейской солидарности» заявили о том , что экс-президент украинского государства Пётр Порошенко обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением.

Время чтения: 45 Секунд

Об этой информации сообщила пресс-служба Европейской Солиданости,  передает Ura-inform.  

В сообщении говорится  о том, что Порошенко выражает готовность в оказании  Зеленскому помощи в руководстве нашей страной, так как у него почти нет опыта. С его слов, пятый президент Украины выразил готовность делиться своими знаниями и более того, подставить даже собственное плечо, если в этом будет необходимость.

«Мы готовы помогать властям. Мы готовы давать свои мысли и советы. Мы готовы подставить плечо, если необходимо. Мы готовы взять под руки, если необходимо. Мы готовы даже передвигать ноги, если их ноги не уходят в европейском направлении. Все это мы готовы делать для того, чтобы помочь Зеленскому, потому что он – президент. И в его немощных руках находится булава. А как говорится – к булаве необходима еще и голова», – сказал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось,  Стала известна точная дата и время возвращения Порошенко в Украину : заявление «Европейской солидарности».

Счастлив
Счастлив
44 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
44 %
Удивлён
Удивлён
11 %
0 1
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

США раскрыли план вторжения РФ в Украину: Начнут с Донбасса

С российской стороны готовится военное полномасштабное вторжение в Украину

В Украине готовят новый кризис: Луценко предрёк тревожный сценарий для Украина

Февраль будет очень опасным периодом для украинского государства.

Стало известно, о неприятностях «чиновников ДНР»: «Если он заговорит, большинство руководства ОРДО будут судить в России

Telegram-каналом «Вольнодумцем» было заявлено что у так называемых «чиновников» в ОРДО наблюдаются в последнее время большие неприятности.

Политолог спрогнозировал дату начала войны между Россией и Украиной

Иностранные политологи считают, что РФ перейдёт к военной агрессии против украинского государства уже в ближайшее время.

В РФ заметили тревожный сигнал: СМИ раскрыли планы Кремля

Расследовательской группой Conflict Intelligence Team (CIT) на своём сайте были опубликованы тревожные фото с России.

Какая судьба ждёт Токаева в случае отказа Путина, от выведения своих войск из Казахстана, – Пионтковский

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник объявил о выводе войск ОДКБ с территории Казахстана с тринадцатого января. Российским публицистом Андреем Пионтковским было рас сказано к чему может привести ситуация, когда кто-то из «миротворцев» не захочет вывести свои войска.