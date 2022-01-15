Общество

Гороскоп на 16 января воскресенье для всех знаков Зодиака: что советуют астрологи

День будет благоприятный для занятий домашними делами.

Время чтения: 2 Мин. , 23 Секунд

Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

Овнам тяжело в этот день будет идти командная работа, потому что они гении-одиночки. Астролог советует не стесняться посылать коллег куда подальше, а лучше уйти на удаленку и творить там в уединении. Именно придерживаясь такой стратегии, вы можете ожидать отличных результатов.

Телец.

Для Тельцов этот день будет благоприятным для поиска новой работы и рассылки резюме. Вы можете рассылать их, даже если вы не в поиске работы. Так вы сможете понять, какой вы крутой и востребованный профи, и можно требовать увеличения зарплаты у руководства.

Близнецы.

В этот день Близнецам будет трудно выполнять обязательства, хочется делать все по-своему и не идти на уступки. Астролог советует во избежание проблем в будущем, постараться искоренять данный эгоизм. Учитесь договариваться и идти на компромисс, и тогда всё у вас выйдет.

Рак.

Ракам не нужно в этот день никого вводить в заблуждение, пытаясь показаться круче, чем вы есть на самом деле. Так как в воскресенье есть большая вероятность того, что вас могут раскусить и засмеять.

 Лев.

Львам астролог советует в этот день реалистично посмотреть на собственную жизнь и избавиться от ненужных фантазий и заблуждений. Астролог советует вам  строить реальные планы, и добиваться их, а не витать в облаках.

Дева.

Девы в этот день будут мечтательными. Астролог советует спуститься им на землю, добавить прагматизма в их планы. Ведь пустые надежды –это то что вам не присуще. Только оформленный, с детально описанием план и с четким указанием сроков.

Весы.

Весам, возможно, в этот день придется что-то сделать под давлением, и вы не сможете отказаться. Астролог советует отнестись к этому как к испытанию или проверке на прочность. Необходимо немного потерпеть и просто сжать зубы.

Скорпион.

В этот день Скорпионам не стоит избегать общественных мероприятий. Постарайтесь отнестись к ним как к возможности само презентации. Не стесняйтесь демонстрировать себя, заводите полезные контакты, производите впечатление.

Стрелец.

Стрельцы в этот день, наконец, смогут расслабиться. Негатив будет уходить, уступая место уверенности в себе. А уверенность вам в воскресенье пригодится, так как вам представится возможность завести контакты с сильными мира сего.

Козерог.

Козерогам в этот день нужно отнестись с осторожностью к слишком уж явной лести в свой адрес. Возможно, кто-то преследует корыстные цели и пытается вас использовать. Будьте внимательны и не  ведитесь на такое.

Водолей.

 Водолеев в этот день будет беспокоить некая ситуация, но чем больше вы нервничаете и паритесь, тем худший результат рискуете получить. Поэтому, астролог советует, отпустить ситуацию и просто расслабиться — решение должно прийти само.

Рыбы.

В этот день у Рыб на первом плане будут личные отношения. Вы будете хотеть большего, вы будете пытаться улучшить то, что есть, добиваться взаимности. Астролог советует, что если вы не уверены в чьих-то чувствах, лучше задайте уже ему вопрос в лоб, чтоб не мучить себя и его неопределённостью.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на следующую неделю с 10 по 16 января для всех знаков Зодиака: что говорят звёзды

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