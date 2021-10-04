Встреча с Путиным принесет неожиданный результат – Зеленский сказал, чего ждать украинцам

Президентом Украины Владимиром Зеленским было заявлено на заседании фракции «Слуга народа» что он проявляет готовность встретиться с российским президентом Владимиром Путиным с глазу на глаз.

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Об этой информации сообщил Tsn , передает Ura-inform.

Но он не видит от окружения Путина ответного шага. Мало того, сообщает Зеленский они выступают против данной встречи, от которой можно ожидать «неожиданного результата».

«Я хочу встречи с главой Кремля. Я понимаю, что наиболее результативной эта встреча может стать если её провести в формате тет-а-тет. По какой причине окружение президента РФ не желает чтобы эта встреча состоялась мне не ясно, ведь она может принести неожиданный результат. И я в этом уверен»,-заявил Зеленский.

Президент Украины назвал правильным шагом встречу с президентом РФ. С его слов, на данный момент Украина продолжает работу по организации такой важной встречи президентов двух государств.

Напомним ранее сообщалось, Кто станет новым спикером Верховной Рады: в «Слуге народа» назвали основного кандидата.