Первые заморозки — синоптики предупредили украинцев

Пятого октября температура упадет до минус пяти градусов ниже нуля

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Уже в ближайшее время в Украину придут первые заморозки. Об этом сообщили украинские синоптики.

В Украине объявили I уровень опасности, желтый, из-за ситуации с заморозками в ближайшее время, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

«5-6 октября в северных, центральных, 6 октября и в восточных и большинстве западных областей заморозки на поверхности почвы, 4 октября местами и в воздухе 0-5°», — говорится в предупреждении.

Стоит отметить, что это первые заморозки в Украине. Ранее в стране уже была температура близкая к отметке 0 градусов, однако это фактически первые заморозки в Украине в этом году. Температура в некоторых регионах ночью опустится ниже пяти градусов мороза.

Стоит отметить, что сегодня, четвертого августа, по Украине преимущественно теплая погода. В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +14°.

Ранее мы сообщали, что в Донецке уже включили отопление, так как температура воздуха серьезно упала.