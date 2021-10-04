Политика

Кто станет новым спикером Верховной Рады: в «Слуге народа» назвали основного кандидата

Народным депутатом от фракции «Слуга народа» Евгенией Кравчук было озвучено кто может занять вакантное место председателя Верховной Рады на замену Дмитрию Разумкову, после его отставки.

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Об этой информации сообщил 24.ua, передает Ura-inform.

Она заверила, что отставка Разумкова уже и так понятна. Кто же станет новым спикером Верховной Рады Кравчук поделилась в эфире одной из телевизионных программ:

«Мы всей фракцией собрались в Трускавце для проведения длительного заседания. В нашей фракции нет раскола по этому поводу, и мы открыто работали. Это было не простое решение. Я говорю о конфликте внутри фракции, это политическое измерение фракции на данный момент передать иному кандидату пост спикера ВР. Мы определились с основным кандидатом, речь идёт о первом заместителе Разумкова Руслане Стефанчуке», -поведала народный избранник.

Также она отметила, основной задачей фракции служит выполнение программ президента Украины, так как все с ней пришли.

Напомним, ранее сообщалось ,Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную победу своей команды в 2021 году.

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