Кто станет новым спикером Верховной Рады: в «Слуге народа» назвали основного кандидата

Народным депутатом от фракции «Слуга народа» Евгенией Кравчук было озвучено кто может занять вакантное место председателя Верховной Рады на замену Дмитрию Разумкову, после его отставки.
Об этой информации сообщил 24.ua, передает Ura-inform.
Она заверила, что отставка Разумкова уже и так понятна. Кто же станет новым спикером Верховной Рады Кравчук поделилась в эфире одной из телевизионных программ:
«Мы всей фракцией собрались в Трускавце для проведения длительного заседания. В нашей фракции нет раскола по этому поводу, и мы открыто работали. Это было не простое решение. Я говорю о конфликте внутри фракции, это политическое измерение фракции на данный момент передать иному кандидату пост спикера ВР. Мы определились с основным кандидатом, речь идёт о первом заместителе Разумкова Руслане Стефанчуке», -поведала народный избранник.
Также она отметила, основной задачей фракции служит выполнение программ президента Украины, так как все с ней пришли.
Напомним, ранее сообщалось ,Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную победу своей команды в 2021 году.