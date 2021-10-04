Общество

Радуйтесь, что не попали в аварию — жители ОРДО возмущены состояние транспорта

Транспорт в ОРДО в ужасном состоянии

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В ОРДО местным жителям часто приходится ездить на просто на ходу разваливающихся автобусах. Местные жители в соцсетях рассказывают о своих историях.

Жители неподконтрольного Украине Донецка, собщают, что вчера, третьего октября, у водителя автобуса, который ездит по маршруту № 70 на автостанции Щетинина просто отвалилась рулевая рейка, в связи с чем автобус не смог дальше ехать, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Это повезло что рулевая рейка не отпала во время движения!!! Кто ехал в этом автобусе радуйтесь! Что не попали в аварию. Снимайте с линий старую рухлядь не держите людей за скотов, уважайте пассажиров уважаемые перевозчики!» – пишет местный житель.

Местные жители отмечают, что с каждым днем ситуация в ОРДО ухудшается, и не только с транспортом.

«Автобусы и маршрутки в рейсы скоро будут выходить без руля! Лишь бы бабло в карман ммм! Какой там контроль, какие люди?! Черт знает что творится! Разруха и нищета тотальная», — пишет местная жительница.

Ранее мы сообщали, что в Донецке уже включили отопление.

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