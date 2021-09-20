Политика

В ТКГ рассказали, какой сценарий готовит РФ для ОРДЛО

Сейчас реализуется «абхазский сценарий»

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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию вооруженного конфликта на оккупированном Донбассе Сергей Гармаш выразил мнение, что РФ может признать «ЛДНР», однако, никогда не принять их в свой состав. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Гармаша.

В Кремле, как считает Казанский, могут признать «ЛДНР» по примеру Абхазии и Северной Осетии. Но даже учитывая этот факт, Россия не решиться на присоединение всей территории Донбасса.

«Сейчас реализуется «абхазский сценарий» и, можно сказать, «южноосетинский сценарий», когда раздавались паспорта, а не присоединялись эти территории к территории России. В случае, когда Грузия попыталась освободить эти территории, Россия признала эти «республики». То есть Путин заинтересован в Донбассе, как в ране, которая кровоточит, для Украины. Или в такой форме, как сейчас, или в форме признания их субъектности Российской Федерацией. Но забирать их себе он не будет», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россия в любой момент может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины. 

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