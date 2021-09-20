Общество Политика

РФ может перейти к наступлению на юге Украины, — Наев

Военные угрозы со стороны РФ на юге Украины с каждым годом только растут

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Россия в любой момент может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины. Такое мнение выразил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью «РБК-Украина», передает УРА-Информ.

«Военные угрозы со стороны РФ на юге Украины с каждым годом только растут. Сказать, что есть прямые признаки того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию, нельзя. Однако стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы лишь усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере», – считает он.

Одним из поводов начала полномасштабных боевых действий на юге Украине он также считает работу «крымской платформы».

«На этом фоне Российская Федерация лишь усиливает давление касательно недопущения выработки действенного механизма мирной деоккупации Крыма, угрожая возможным расширением вооруженной агрессии», — добавляет Наев.

При этом, на территории аннексированного полуострова пока нет признаков создания наступательных группировок армии РФ.

«Учитывая опыт учений, Россия достигла возможностей по оперативной переброске войск на большие расстояния, что является очередным опасным фактором. Несмотря на это, Вооруженные силы Украины готовы к реагированию на любые угрозы с крымского направления. Мы продолжаем усиливать сухопутные и морские границы южных регионов», – отмечает военный.

Ранее сообщалось, что РФ обязана понести ответственность за привлечение к выборам в Госдуму РФ жителей оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. 

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