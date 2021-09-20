В Украине выросли зарплаты и количество вакансий

Самые высокие средние зарплаты в Киеве – 15 813 грн

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За год зарплаты на территории украинского государства возросли на 9%, а количество вакансий – на 104%. Об этом сообщил Telegram-канал «Опендатамедіа», передает УРА-Информ.

Рынок труда был проанализирован, базируясь на данных сайта Work.ua.

«Если год назад, в начале сентября 2020-го, средний работодатель предлагал 12 420 грн, сейчас зарплаты выросли на 9% и составляют 13 667 грн. И год назад, и сейчас медиана зарплатных ожиданий соискателей превышает предложение: 13 783 грн – в прошлом году, 15 083 грн – сейчас», — сказано в сообщении.

В рейтинг топ-5 хорошо оплачиваемых категорий попали: топ-менеджмент, недвижимость, транспорт, автобизнес, строительство, архитектура.

Также отмечается, что самые высокие средние зарплаты на территории Украины присутствуют в Киеве – 15 813 грн, Днепре и Одессе – около 13 300 грн. В то время, как самые низкие – в Ровно: 10 871 грн в месяц.

«Учитывая, что количество откликов на вакансию снижается, а вакансий становится больше, можно сделать вывод, что в Украине дефицит кадров», – заявили эксперты.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента Украины оценили рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8%. По прогнозам, полное восстановление экономики государства стоит ожидать уже в течение ближайших двух лет.