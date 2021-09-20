Экономика

Тарифный кризис: для его решения Тимошенко назвала три шага

Такое заявление сделала Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время Согласительного совета.

Время чтения: 57 Секунд

Об этой информации сообщил заявление Тимошенко, передает Ura-inform.

Так как в преддверье нового отопительного сезона, а также рекордно высоких цен на газ в ЕС всё больше говорят о повышении тарифов для населения, Юлия Тимошенко предложила свой вариант по решению тарифного кризиса, он состоит из трёх шагов:

«Необходимо перенаправить газ, добытый в Украине на нужды украинского населения, дать субсидию каждой украинской семье, которая нуждается в ней и поддерживать бюджеты местных органов власти выделяя им дотации. Вот такие основные 3 шага смогут защитить людей с наступлением тяжёлого отопительного периода».

Также она настаивает, чтобы парламент немедленно принял два основных законопроекта №460 и №6011, которые смогут дать начало для предложенных Тимошенко шагов.

«Нужно собрать Ассоциацию из разных городов Украины во главе с Кличко и предложить, чтобы профильные министерства тоже присоединились дабы разобраться что же будет с тарифами. Так как их сейчас в бюджет следующего года заставляют  делать расходы, которых нет, это касательно компенсаций тарифа. Я считаю, что это полный крах в управлении Украиной, поэтому срочно нужно изменять те решения, что пророчат стране беду», -резюмировала Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, Коломойский-лучшая няня, у которой раньше работал Зеленский: Порошенко дал оценку нынешней власти.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Последние статьи

В Украине выросли зарплаты и количество вакансий

Самые высокие средние зарплаты в Киеве – 15 813 грн

Зеленский задумал новый способ Украины в борьбе с «Северным потоком-2»

Седьмого сентября из официальных источников ОП стало известно о том что президент Украины Владимир Зеленский распорядился о создании новой рабочей группы.

Миссия МВФ наконец раскрыла свои планы относительно Украины: что стало известно

Оценочная миссия международного валютного фонда планирует начинать работу в онлайн-формате формате уже со второй половины сентября.

В ОП спрогнозировали рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8%

В настоящее время наблюдается оживление частного потребления и внешнего спроса

В США предложили увеличить Украине финансовую помощь до 300 млн долларов

В Украине надеяться, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США

Зеленский позавидует судьбе Януковича, — Савченко

В Украине якобы уже этой зимой сложится катастрофическая ситуация

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap