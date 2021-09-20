Тарифный кризис: для его решения Тимошенко назвала три шага

Такое заявление сделала Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время Согласительного совета.

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Об этой информации сообщил заявление Тимошенко, передает Ura-inform.

Так как в преддверье нового отопительного сезона, а также рекордно высоких цен на газ в ЕС всё больше говорят о повышении тарифов для населения, Юлия Тимошенко предложила свой вариант по решению тарифного кризиса, он состоит из трёх шагов:

«Необходимо перенаправить газ, добытый в Украине на нужды украинского населения, дать субсидию каждой украинской семье, которая нуждается в ней и поддерживать бюджеты местных органов власти выделяя им дотации. Вот такие основные 3 шага смогут защитить людей с наступлением тяжёлого отопительного периода».

Также она настаивает, чтобы парламент немедленно принял два основных законопроекта №460 и №6011, которые смогут дать начало для предложенных Тимошенко шагов.

«Нужно собрать Ассоциацию из разных городов Украины во главе с Кличко и предложить, чтобы профильные министерства тоже присоединились дабы разобраться что же будет с тарифами. Так как их сейчас в бюджет следующего года заставляют делать расходы, которых нет, это касательно компенсаций тарифа. Я считаю, что это полный крах в управлении Украиной, поэтому срочно нужно изменять те решения, что пророчат стране беду», -резюмировала Тимошенко.

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