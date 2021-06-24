Об этом я говорю Зеленскому лично в глаза — Гордон о важном моменте

Украинский журналист о кадровых решениях президента

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Последние действия президента Украины Владимира Зеленского и его окружения я поддерживают. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

В программе «Время Голованова», на телеканале «Украина-24» журналист поделился своим мнение по поводу стратегии президента Украины. Он отметил, что последние несколько шагов Владимира Зеленского являются правильными, по его мнению, пишет УРА-Информ.

«Мне очень нравится сегодняшняя стратегия президента, он понял, насколько, я понимаю, что нам нужно строить сильное государство и не оглядываться на партнеров и на врагов. Это очень важно, что он это понимает, и стремится к этому», — сказал Гордон.

В тоже время украинский журналист отмечает, то ему не всегда нравятся кадровые действия главы государства, а именно то, кого он назначает на различные должности.

«Мне не нравятся некоторые кадровые назначения, мне не нравятся некоторые люди в окружении президента, и я об этом говорю ему лично в глаза», — сказал Гордон.

Ранее Гордон рассказал, с кем из блогеров хотел бы сделать интервью.