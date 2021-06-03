Гордон рассказал, с кем из блогеров хотел бы сделать интервью

Журналист не против пообщаться с Дудем

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Известный украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, с кем из известных блогеров хотел бы записать интервью и кто ему интересен в этом плане.

В эфире программы «Время Голованова» на канале «Украина 24», где Дмитрий Гордон был приглашенным гостем, один из зрителей поставил ему следующий вопрос – С кем из известных богеров, тик-токеров Вы б сделали интервью? Журналист дал ответ на этот вопрос, пишет УРА-Информ.

«Я бы с Юрием Дудем с удовольствием сделал бы интервью, однако Юрий пока не готов к интервью, он их не дает вообще. Мы с ним периодически этот вопрос поднимаем. Мы переписываемся с ним, иногда разговариваем. Блогеры и тиктокеры? Я даже не знаю.

Я сделал одно интервью, оно выйдет через пару недель, может чуть позже. Оно с человеком, который имеет 20 миллионов подписчиков в соц сетях. Одни из самых мощных блогеров на постсоветском пространстве. Не буду называть имя, и кто это, но это очень интересное интервью. Я так не смеялся давно», — заявил Гордон.

Ранее Гордон рассказал, почему Зеленский не назвал Путина убийцей.