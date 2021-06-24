Политика

Евросоюз хочет встречи с Путиным на высшем уровне

Это результат внесенных Францией и Германией поправок

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Посол Германии в ЕС высказал предположение о возможности организации саммита в Брюсселе с участием президента России Владимира Путина. Это результат внесенных Францией и Германией поправок, смягчающих выводы следующего саммита по России.

— У нас проблема даже не с поправками к выводам саммита ЕС, потому что речь идет об определенных акцентах, а с определенной сменой направления, когда речь идет о взглядах ЕС на отношения с Россией. В настоящее время мы наблюдаем тенденцию некоторых стран ЕС организовывать встречу в Брюсселе, аналогичную встрече президентов (США и России) Байдена и Путина в Женеве, — сказал один центральноевропейский дипломат, пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

— Мы ожидаем, что поэтому обсуждение России на саммите ЕС может быть очень долгим. Он добавил, что группа государств может защитить нынешний статус-кво, когда дело доходит до сближения с Россией.

Поправки были внесены недавно Парижем и Берлином и в настоящее время анализируются.

Ранее Путин раскритиковал НАТО и обвинил Запад в конфликте в Украине.

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