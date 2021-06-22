Путин критикует НАТО и обвиняет Запад в конфликте в Украине

Российский президент дал интервью немецкой прессе

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Немецкий еженедельник «Die Zeit» опубликовал на своем сайте статью президента России Владимира Путина, который обвиняет Запад в развязывании конфликта на Украине и заявляет о своем желании сотрудничать с Европой.

Текст под названием «Открытый, несмотря на прошлое» был опубликован к 80-летию немецкого вторжения в Советский Союз. В примечании «Die Zeit» поясняется, что публикация была предложена посольством Российской Федерации, пишет УРА-Информ.

«Многие страны оказались перед искусственным выбором — либо совместно с Западом, либо с Россией. По сути, это был ультиматум», — говорит Путин. И он продолжает обвинять Европу и США в развязывании конфликта в Украине, и называет российскую аннексию Крыма в 2014 году «выводом» Крыма из состава украинского государства.

Как он пишет, последствия этой агрессивной политики НАТО «наглядно демонстрируются на примере украинской трагедии 2014 года». «Европа активно поддержала вооруженный, неконституционный переворот на Украине. Здесь все началось. Для чего это было? Действующий тогда президент Виктор Янукович уже принял все требования оппозиции. Почему США организовали этот переворот в Украине и вывод Крыма из состава Украинского государства? » — обвиняет Путин.

По его мнению, вся система европейской безопасности сейчас находится в «плачевном состоянии», напряженность нарастает и «опасность новой гонки вооружений ощутима».

Ранее мы сообщали, что Путин готов ко встрече с Зеленским.