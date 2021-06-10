Путин боится этого шага от Украины: президент РФ признался, что не хочет этого

Лидер Кремля высказался об Украине

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Российская Федерация боится вступления Украины в НАТО. Это можно было понять, подводя итоги высказываний президента России Владимира Путина.

Российский президент не считает болтовней то, что Украина имеет все шансы войти в НАТО, пишет УРА-Информ со ссылкой на 24 канал.

«Западные партнеры даже в период хороших отношений с Россией наплевали на интересы Москвы в вопросе расширения НАТО», — заявил Путин.

Лидер Кремля добавил, что боится вступления Украины в НАТО, так как после этого, время полета ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7 – 10 минут.

В тоже время Путин добавил, что Россия не знает, о чем договорились Украина и НАТО в рамках вступления Киева в Альянс, и учитывает это.

Также Путин заявил, что по его данным, по меньшей мере половина жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО.

Отметим, что по данным опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг», 48 процентов украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО, против проголосовало бы только 28 процентов.

Ранее в РФ озвучили планы Путина по Украине.