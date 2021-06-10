Политика

Путина поймали на лжи об Украине: что сказал лидер Кремля

Все из-за слов о НАТО

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Президента Российской Федерации Владимира Путина поймали на лжи. При этом речь идет о словах об Украине.

Так во время своих последних слов об Украине лидер Кремля заявил, что по крайней мере, половина населения Украины против вступления страны в НАТО. Однако все социологические опросы, которые проходили в Украине в последнее время, показывают совсем другу картину, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал СерпомПо.

Так согласно соцопросу от LibertyReport.ai, который проходил в марте этого года, 57% жителей Украины были за вступление страны в НАТО, против — 36%. Год назад Киевский международный институт социологии (КМИС) также проводил подобный опрос. Результат: 43,5 «за», 31,3% «против».

Согласно опросу фонда «Демократических инициатив» им. Кучерива совместно с КМИС (декабрь 2020 года), 42% за вступление в НАТО, 11% за военный союз с РФ, 34% против любых военных союзов.

То есть реальные результаты опросов очень далеки от слов Путина.

Ранее российский президент заявил, что боится вступления Украины в НАТО.

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