Байден: мы не ищем конфликта с Россией

Американский президент прибыл в Великобританию

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Президент США Джо Байден после прибытия в Великобританию на саммит G7 рассказал об отношениях с Российской Федерацией.

«Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений … но я проясняю: Соединенные Штаты ответят решительным и значимым образом, если российское правительство будет заниматься вредоносной деятельностью», — сказал Байден в среду, обращаясь к примерно 1000 американских солдат и их семьям, дислоцированных на британской авиабазе RAF Mildenhall в восточной Англии, пишет УРА-Информ.

Байден сказал, что он полон решимости восстановить трансатлантические связи и изменить отношения с Россией «после четырех трудных лет правления бывшего президента Дональда Трампа, чьи тарифы и выход из договоров обострили отношения с основными союзниками».

— Это моя первая поездка за границу в качестве президента США. «Я собираюсь на саммит G7, затем на саммит НАТО, а затем я встречусь с Путиным, чтобы рассказать ему то, что я хочу, чтобы он знал», — заявил Байден.

Президент США добавил, что его цель — «укрепить Трансатлантический альянс и тем самым дать понять Путину и Китаю, что Европа и Соединенные Штаты имеют прочные союзнические связи». Он также подчеркнул необходимость модернизации и расширения кибернетических возможностей Пакта.

Ранее Байден пригласил Зеленского на встречу.