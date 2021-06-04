Общество

В РФ озвучили планы Путина по Украине

Путину достаточно лишь поддерживать напряжение в стране

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В планы российского президента Владимира Путина не входит полномасштабное наступление на украинские территории. Ему достаточно лишь поддерживать напряжение в стране. Об этом на Апостроф ТВ заявил российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский, передает УРА-Информ.

«Я считаю, что Путину сейчас не нужно наступление на Киев, потому что он никогда не пойдет туда, где он не имеет 100-процентной поддержки. Если это получилось с аннексией Крыма, где Путин был уверен в приверженности местного населения к России, то такой цели не было во время оккупации Донбасса. Проект «Малороссия» — это блеф», — заявил он.

Путин до сих пор имеет влияние на страны бывшего СССР при помощи ведения гибридной войны.

«Позиция Путина заключается в том, чтобы, во-первых, создать раскол между США и европейскими странами, во-вторых, устанавливать прямые отношения со странами Европы или настроить лояльно к России определенные элиты, что позволит России усилить там свое влияние. С другой стороны Кремль будет пытаться поддерживать постоянное напряжения в странах постсоветского пространства, чтобы выступать модератором в отношении этих стран в переговорах с США», — добавил он.

Ранее сообщалось, что провладная партия РФ – «Единая Россия», лидером которой фактически является президент Российской Федерации Владимир Путин, начала острожную агитацию на территории Донбасса.

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