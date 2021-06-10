Новый главный конкурент для Зеленского: эксперт рассказал, кто может выйти во второй тур выборов

Юлия Тимошенко набирает обороты

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Президент Украины Владимир Зеленский может получить нового главного конкурента, если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время. Такое заявление сделал политолог Вадим Карасев.

Ранее по различным результатам опросов во второй тур проходил Зеленский, а также Или Юрий Бойко или Петро Порошенко. Однако последние результаты опроса «Института будущего» ситуация меняется. Эксперт отмечает, что из-за пленок журналиста Бигуса, на которых лидер «ОПЗЖ» Виктор Медведчук сотрудничает с Порошенко, электорат пятого главы государства будет «размываться», пишет УРА-Информ со ссылкой на «Politeka-Online».

Вадим Карасев добавляет, что часть электората ушла к Владимир Зеленскому, а часть перешла на сторону Юлии Тимошенко.

«Часть уйдет к Тимошенко. По последним замерам «Института будущего», во второй тур с Зеленским выходит Тимошенко. Правда, она отстает значительно. Ни Бойко, ни Медведчук, ни Порошенко. То есть, теряет Порошенко – набирает Зеленский и Тимошенко», — сказал политолог.

Ранее мы сообщали, что Зеленский придумал, что сделать с Порошенко.