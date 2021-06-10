Политика

Новый главный конкурент для Зеленского: эксперт рассказал, кто может выйти во второй тур выборов

Юлия Тимошенко набирает обороты

Время чтения: 44 Секунд

Президент Украины Владимир Зеленский может получить нового главного конкурента, если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время. Такое заявление сделал политолог Вадим Карасев.

Ранее по различным результатам опросов во второй тур проходил Зеленский, а также Или Юрий Бойко или Петро Порошенко. Однако последние результаты опроса «Института будущего» ситуация меняется. Эксперт отмечает, что из-за пленок журналиста Бигуса, на которых лидер «ОПЗЖ» Виктор Медведчук сотрудничает с Порошенко, электорат пятого главы государства будет «размываться», пишет УРА-Информ со ссылкой на «Politeka-Online».

Вадим Карасев добавляет, что часть электората ушла к Владимир Зеленскому, а часть перешла на сторону Юлии Тимошенко.

«Часть уйдет к Тимошенко. По последним замерам «Института будущего», во второй тур с Зеленским выходит Тимошенко. Правда, она отстает значительно. Ни Бойко, ни Медведчук, ни Порошенко. То есть, теряет Порошенко – набирает Зеленский и Тимошенко», — сказал политолог.

Ранее мы сообщали, что Зеленский придумал, что сделать с Порошенко.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Пока даже нет никаких намеков на то, что Путин уходит — эксперт

Дмитрий Гудков о преемнике Путина

Путина поймали на лжи об Украине: что сказал лидер Кремля

Все из-за слов о НАТО

Путин боится этого шага от Украины: президент РФ признался, что не хочет этого

Лидер Кремля высказался об Украине

Байден: мы не ищем конфликта с Россией

Американский президент прибыл в Великобританию

Это последний шанс для Украины избежать нападения РФ — Саакашвили

Глава исполнительного комитета Национального совета о встрече Байден – Путин.

«Вдохновляюсь этим героизмом»: Зеленский снова побывал на передовой

Он поделился впечатлениями от поездки на передовую

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap