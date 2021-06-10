Это последний шанс для Украины избежать нападения РФ — Саакашвили

Глава исполнительного комитета Национального совета о встрече Байден – Путин.

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От встречи американского президента Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным будет зависеть дальнейшая судьба Украины. Такое заявление сделал глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

Он считает, что американский президент станет на сторону Украины и не будет ее «продавать» России. Саакашвили отмечает, что много раз встречался с Байденом и американский президент не тот, человек, который будет отступать от своих принципов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Я думаю, что встреча Байдена и Путина – это последний очень реалистический шанс для Украины избежать широкомасштабного нападения в этом году. Я думаю, раз Путин согласился на встречу, это дает нам очень серьезную надежду. Я уверен, что Байден ничего не уступит. Если мы выиграем время, то через год-два ни у кого уже не буде настроения, никто не позволит нападать», — сказал Саакашвили.

Ранее мы сообщали, что американский президент пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу.