Политика

Зеленский придумал, что сделать с Порошенко: что ждет экс-президента

Действующий президент хочет отправить на пенсию предыдущего

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Уже в ближайшее время определится судьба пятого президента Украины Петра Порошенко. После последних скандалов, вязанных с экс-президентом и кумом президента России Виктором Медведчуком многие эксперты задавались вопросом, что же ждет лидера «Европейской Солидарности».

Источник сообщает, что Офис Президента поставил задачу не посадить, а отправить на пенсию Петра Порошенко. В именно таком развитии событий заинтересованы различные политические группы страны, даже народные депутаты внутри партии «Европейская Солидарность» и даже самые олигархи, которые имели контакты с Порошенко, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Все хотят сместить его и «распилить» все его политические активы. Сейчас многие Банковой будут помогать «топить Петра». Это не сложно, ведь грязи на его имидже очень много, как и на всех в нашей большой политике», — отмечает паблик.

Ранее мы сообщали, что СБУ уже не раз переносила допрос Порошенко.

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