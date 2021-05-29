Не вижу сценария, чтобы можно было снова ехать в Минск, — Кулеба о переговорах ТКГ

Сейчас нет ни технических, ни логистических, ни политических условий, чтобы съезжаться в Минск

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Министр иностранных дел украинского государства Дмитрий Кулеба не поддерживает продление переговорного процесса ТКГ по оккупированному Донбассу именно в Минске. Это связано с последними событиями, а именно с экстренной посадкой самолета, на котором летел бывший редактор издания «Нехта». Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина», передает УРА-Информ.

«Сейчас нет ни технических, ни логистических, ни политических условий, чтобы съезжаться в Минск и вести переговоры. Этот вопрос сейчас вообще не стоит на повестке дня по одной простой причине: все заседания проходят онлайн. Поэтому сейчас я вообще не вижу даже гипотетического сценария, чтобы можно было снова ехать в Минск, и я не поддерживаю идею продолжения этих переговоров именно в Минске. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос просто не будет нуждаться в решении», – считает Кулеба.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в ТКГ будет рассматривать новые варианты места встречи для «минского формата». До тех пор встречи ТКГ по Донбассу будут проходить по видеосвязи.