Переходный период для Донбасса: законопроект готов

Работа над законопроектом «О государственной политике переходного периода» завершена

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Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что работа над законопроектом «О государственной политике переходного периода» завершена. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Также об этом речь шла и во время встречи Резникова с Комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янезом Ленарчичем.

«Украинский вице-премьер также проинформировал еврокомиссара о текущей работе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В частности, о завершении работы над законопроектом «О государственной политике переходного периода», в котором будут учтены базовые принципы ООН по переходному правосудию, о законопроекте «О коренных народах», по которому вице-премьер будет докладывать Верховной Раде, и о Концепции развития крымско-татарского языка», — отметили в ведомстве.

Янез Ленарчич заявил, что поддержка суверенитета и целостности Украины остается стратегическим направлением работы ЕС.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в ТКГ будет рассматривать новые варианты места встречи для «минского формата». До тех пор встречи ТКГ по Донбассу будут проходить по видеосвязи.