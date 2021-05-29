Средняя зарплата в Украине выросла на 30%, — Госстат

Больше всех получают в столице — 20 422 грн

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Средняя заработная плата жителей Украины выросла на 30%. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Госстата.

Как сообщили в управлении государственной статистики, в апреле текущего года средняя зарплата гражданина Украины составила 13 543 грн, а это на 3 113 грн или 29,8% больше, чем в апреле 2020 года.

«Реальная зарплата с учетом инфляции выросла за год на 19,7%. Больше всех получают в столице — 20 422 грн, меньше всего — в Херсонской области, где средняя зарплата равна 10 647 грн.», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории ОРДЛО мирным жителям активно стали предлагать «хороший заработок» за участие в боевых действиях на стороне «ЛНР» и «ДНР».