Политика

Названы страны, куда могут быть перенесены переговоры ТКГ

Финляндия или Сербия могут быть площадкой для переговоров

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Украинская делегация в ТКГ будет рассматривать новые варианты места встречи для «минского формата». До тех пор встречи ТКГ по Донбассу будут проходить по видеосвязи. Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил участник украинской делегации в ТКГ, украинский блогер и журналист Денис Казанский, передает УРА-Информ.

Потенциальными площадками, по словам Казанского, могут выступить две страны — Финляндия или Сербия.

«Я думаю, что Сербия вроде же дружественная страна для России. Белград (столица Сербии) может вполне подходить. Но пока россияне демонстрируют неуступчивость, принципиально говорят о Беларуси. Я думаю, если они не будут уступать, то просто переговоры будут продолжаться как сейчас. Несмотря на то, что фактически это называется Минский формат, мы же понимаем, что переговоры идут не в Минске, а в формате видеосвязи», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров ТКГ по вопросу Донбасса, так как нет возможности туда попасть.

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