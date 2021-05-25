Политика

Зеленский готовится к перевыборам в 2022 году: что задумал президент

Амбициозный план главы государства

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Президент Украины Владимир Зеленский может воспользоваться своим рейтингом и действующей ситуацией и продлить свой президентский срок. Что же задумал глава государства?

Зеленский не намерен менять законодательство или проводить какой-то референдум, план состоит в другом. Источник в Офисе президента сообщил, что ОП взял за основу сценарий с внеочередными президентскими выборами в Украине, которые могут пойти уже в 2022 году, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«По замыслам Андрея Ермака во второй тур должен выйти полярный соперник, который позволит Зеленскому стать снова Президентом всей страны, а не ее части. Для этого на одном уровне необходимо держат лидера  ОПЗЖ/Бойко/Медведчука и лидера ЕС/Порошенко, что легко позволит победить Зеленскому во втором туре любого из них», — отмечает источник.

Отметим, что по результатам всех опросов Зеленский продолжает уверенно лидировать и если бы выборы состоялись сейчас, то действующих глава государства остался бы на своей должности.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, пойдет ли он на второй срок.

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