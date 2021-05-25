Эксперт рассказал, кто может стать следующим президентом Украины

Виталий Портников о законе об олигархах

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На данный момент Владимир Зеленский является главным фаворитом президентских выборов, если бы они состоялись сейчас. Однако все может измениться в один момент и конкуренты могут его обойти.

Журналист и публицист Виталий Портников считает, что законопроект о олигарха. Который ранее анонсировал президент, может использоваться Зеленским для борьбы с политическими оппонентами, в частности, с пятым президентом Украины Петром Порошенко, пишет УРА-Информ со ссылкой на Еспресо.

Эксперт считает, что именно у Порошенко больше всего шансов победить Зеленского на следующих выборах.

«Не нужно никаких законов об олигархах – это идиотизм. Если Зеленский хочет бороться с олигархами, чтобы отстранить Порошенко, как человека, который может после него прийти к власти, и провести расследование тех действий, которые были сделаны нынешней властью, то это проблема Зеленского… Если мы хотим, чтобы не было олигархов, нужно, чтобы эффективно работало антимонопольное законодательство и антимонопольные органы. И все», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что внеочередные президентские выборы могут пройти в 2022 году.