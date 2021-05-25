Зайдет ли российский банк в ОРДЛО: последние данные

Российского банка в «республиках» не будет

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Вчера появилась новость о том, что в «ЛНР» ожидается так называется «банковская реформа». Речь шла о том, что жители ОРЛО будут получать зарплаты на карты другого банка. Сейчас же стали известны новые детали.

Также отмечалось, что в «республику» может зайти некий российский банк. Однако реальность совсем другая. Скорее всего, речь идет о переходе «госпредприятий» на российские стандарты бухгалтерского учета, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«В нынешних реалиях ни один российский банк не зайдет открыто на территории «ЛДНР», которые на международном уровне считаются «оккупированными». Даже официальное признание республик Кремлем не сильно изменит ситуацию. В этом можно убедиться на примере Крыма, который Россия открыто и официально называет своей территорией. На полуострове не работают, опасаясь санкций, такие гигантов банковской сферы РФ, как «Сбербанк», «Альфа-Банк» и «Тинькофф», — пишет источник.

Он добавляет, что все банки, которые функционируют в Крыму, не работают на международной арене, поэтому не опасаются санкций. И даже этого ожидать жителям ОРДЛО не стоит.

Ранее в МИД РФ назвали условия возвращения ОРДЛО Украине.