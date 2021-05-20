Политика

Зеленский рассказал, пойдет ли он на второй срок

Президент о следующих выборах

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на сегодняшней пресс-конференции о том, пойдет ли он на второй президентский срок.

Главе государства поставили вопрос о том, готовится ли он к второму президентскому сроку к ряду и готов ли он через три года снова пойти на президентские выборы, пишет УРА-Информ.

«Говорить о втором сроке, рано. Еще не прошла даже половина моей первой каденции. Мое желание пойти на второй срок будет зависеть от желания людей (рейтинга). Я хочу быть лучше президентом, чем предыдущий, а после меня будет еще лучше. Тогда есть шанс, что через 10 лет мы сможем выйти на уровень ЕС и тогда молодежь вернется их нельзя в этом критиковать», — заявил президент.

Когда Зеленскому поставили вопрос о том, является ли мэр Киева Виталий Кличко его конкурентом на будущих выборах. Президент сказал, что на этот вопрос лучше всего ответят социологические опросы.

Ранее Зеленский рассказал, как Украина будет праздновать 30-летие Независимости.

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