Политика

ЕС определился с санкциями против Беларуси

Будет закрыто воздушное пространство ЕС для белорусских авиакомпаний

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На саммите в Брюсселе лидеры ЕС приняли решение ввести дополнительные санкции в отношении представителей белорусского режима, а также экономические санкции в отношении Беларуси. Также будет закрыто воздушное пространство ЕС для белорусских авиакомпаний.

Случай с принуждением к приземлению в Минске в воскресенье из-за предполагаемой взрывчатки на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, стал первым пунктом саммита ЕС в Брюсселе, который начался в понедельник вечером. Лидеры ЕС осудили принуждение Беларуси к приземлению самолета Ryanair в Минске и задержание белорусскими властями журналиста Рамана Пратасевича, пишет УРА-Информ.

Они решили запретить белорусским авиакомпаниям пролетать через воздушное пространство ЕС и отказать им в доступе в аэропорты ЕС. Они также призвали базирующихся в ЕС авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью.

Они также призвали Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) срочно расследовать проблему принуждения самолета Ryanair к приземлению в Минске, которую она назвала «беспрецедентным и неприемлемым событием».

В выводах также говорится, что Европейский совет требует немедленного освобождения Рамана Пратасевича и Софии Сапеги и их свободы передвижения.

Ранее мы сообщали, что Украина будет реагировать совместно с ЕС по поводу этой ситуации.

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