Мы как во времена феодализма живем — жители ОРДО об одном из курортов «ДНР»

Нужно получить специальный пропуск, чтобы отдохнуть на море

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Жители ОРДО негативно отреагировали на закрытие для свободного посещения Новоазовского района, который является единственным местом отдыха на море для дончан.

В социальных сетях местные жители отмечают, что поселок Седово превратился в «курорт строгого режима». Ранее также можно было отдохнуть в поселке Безыменное, но и туда свободный проезд теперь закрыт. Для того, чтобы отдохнуть на море придется получить специальный пропуск, пишет УРА-Информ.

«Такое чувство, что принимавшие такое решение чиновники — откровенные суицидники, которые всеми способами пытаются довести народ до ручки. Блокпост на въезде в Седово — отдельная история. Вот так и живем, по-народному», — возмущен пишет оди низ местных жителей.

Даже сторонники «ДНР» не поддерживают такие решения «властей». Они возмущены тем, что поселки закрываются, но при этом «власти» «уже годами» не могут заасфальтировать дороги в них.

«Господи! 21 век, а мы как во времена феодализма живем! Когда же это мракобесие закончится?» — пишут комментаторы.

Ранее мы сообщали, что в МИД РФ назвали условия возвращения ОРДЛО Украине.