Политика

Инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси: Украина будет реагировать совместно с ЕС

Самолет посадили по приказу Александра Лукашенко

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Правительство Украины будет реагировать скоординировано со странами Европейского союза на инцидент с посадкой авиалайнера Ryanair, который произошел в Беларуси по приказу Александра Лукашенко. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УРА-Информ.

«Украина на эту ситуацию с актом терроризма — захватом самолета — реагировать скоординировано со странами Европы. Ключевое для нас, как и для любой цивилизованной страны, — это освобождение Романа Протасевича и восстановления полной безопасности для гражданской авиации в регионе. Какие шаги это обеспечат — вопрос для всех европейских стран, реакция должна быть продуманной и общей «, — рассказал Подоляк.

Ранее сообщалось, что глава авиакомпании лоукостов Ryanair Майкл О’Лири обвинил власти Беларуси в «воздушном пиратстве». 

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