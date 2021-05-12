Это выпад, в том числе и против Путина — эксперт о возможном аресте Медведчука

Станислав Белковский о куме Владимира Путина

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Уже в ближайшие дни пророссийский политик, народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы За Жизнь» Виктор Медведчук может быть арестован. Такое мнение выразил российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский.

Напомним, что вчера 11 мая, Офис Генеральной прокуратуры Украины предъявила подозрение в государственной измене куму российского президента Виктору Медведчуку. Также в его дом с обысками нагрянули сотрудники Службы Безопасности Украины.

Эксперт считает, что в ближайшие дни политика могут арестовать, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Белковского.

Эксперт добавил, что такие действия украинских правоохранительных органов и властей являются выпадом в том числе и в строну президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Нельзя исключать, что в ближайшие дни г-н Медведчук будет арестован. Разумеется, это выпад, в том числе, и против г-на Путина. Следим», — написал эксперт.

Вчера поздно вечером Медведчук отреагировал на действия правоохранительных органов и сказал, что не будет скрываться.