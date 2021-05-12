Общество

Документ недействителен: жители ОРДЛО жалуются на российские паспорта

Местные жители даже не могут зарегистрировать электронный кошелек

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Жители ОРДЛО, которые сумели сделать российские паспорта, жалуются на документ. В социальных сетях они пишут о том, что во многих реестрах и других данных что эти документы считаются недействительными.

Так местные жители отмечают, что на местные паспорта Российской Федерации нельзя зарегистрировать электронные кошельки, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Только вот хотел электронный кошелек зарегестрировать на него, а мне приходит ответ мол, Ваш паспорт не действителен. Это нормально вообще? Алло!» — возмущено пишет дончанин.

При этом он отмечает, что дело вовсе не в отсутствии российской прописки — при оформлении кошелька ее не требовали.

«В любом случае причина была указана не в отсутствии прописки, а именно: Ваш паспорт недействителен!» — пишет владелец паспорта.

Местные жители отмечают, что российский паспорт без СНИЛС и дополнительной регистрации — можно смело назвать «проездным».

«Получи СНИЛСЯ, ИНН, страховку, начни платить налоги! Без этих документов паспорт РФ просто бумажка для внутреннего передвижения», — пишут пользователи.

Ранее мы сообщали, что в «ЛДНР» была очередная проверка из Москвы.

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