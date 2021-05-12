Политика

Медведчук отреагировал на подозрение в госизмене: он признался где находится

Кум Владимира Путина находится в Украине

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Вчера поздно вечером, 11 мая, один из лидеров пророссийской партии «Оппозиционная платформа За Жизнь, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук прокомментировал обыски в его доме и обвинения в государственной измене.

Пророссийский политик признался, что находится в Украине и не намерен скрываться от следствия. В тоже время пока не поступало информацию о том, что он сдался украинским правоохранительным органам, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу партии ОПЗЖ.

«Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины», — сказал Медведчук.

В тоже время действиях правоохранительных органов Медведчук назвал «политической расправой». Он считает, что правоохранители нарушают украинский закон, а во время обысков у него ничего не нашли.

В тоже время Медведчук не отреагировал на обвинения, которые представили правоохранительные органы.

Ранее в СБУ заявили, что Медведчук отправил в Россию данные о личном составе и подготовке ВСУ.

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