В Индии четверть миллиона смертей от COVID-19: ситуация катастрофическая

Общее число инфекций в Индии достигло 23,3 миллиона

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Число смертей от COVID-19 в Индии превысило 254 тысячи. Еще 4205 были зарегистрированы в течение дня. Однако есть первые признаки сглаживания кривой инфекции.

Согласно данным, опубликованным Министерством здравоохранения Индии в среду, за последние 24 часа в Индии из-за COVID-19 умерло 4205 человек, в результате чего число погибших от вспышки коронавируса в стране достигло 254 197 человек, пишет УРА-Информ.

Был также диагностировано 348 421 новый случай инфицирования, в результате чего общее число инфекций в Индии достигло 23,3 миллиона.

В то время как эпидемия, похоже, утихает в крупных городах, вирус распространяется по обширным сельским районам Индии, где проживает две трети 1,38-миллиардного населения страны.

Многие эксперты считают, что фактическое число инфицированных и умерших может быть в 5-10 раз больше.

«Смертей намного больше, чем показывают наши официальные данные», — сказал AFP Анант Бхан, независимый эксперт по политике здравоохранения и биоэтике. «Даже в три-четыре раза более высокие цифры были бы недооценкой», — добавил он.

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