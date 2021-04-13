Политика

Глава НАТО предупредил Россию: мы поддерживаем Украину

Важные слова главы Альянса

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о событиях на российско-украинской границе.

«Россия должна прекратить военную экспансию своих сил на Украине и вокруг нее, прекратить провокации и немедленно начать деэскалацию ситуации», — сказал он.

Как заявил глава Альянса, в последние недели Россия разместила тысячи военнослужащих вблизи украинской границы, что является крупнейшим военным передвижением с момента незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году, пишет УРА-Информ.

По его словам, это серьезно беспокоит НАТО. Он подчеркнул, что эти действия были «неоправданными, необъяснимыми и глубоко тревожными». Он добавил, что Россия должна соблюдать международные обязательства.

НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма Россией. Мы продолжаем призывать Россию прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести их силы с украинской территории. НАТО поддерживает Украину, — сказал он.

Он добавил, что НАТО продолжит поддерживать безопасность Украины. — Мы помогаем укреплять обороноспособность, в том числе тренируя украинские вооруженные силы, а союзники всегда участвуют в совместных учениях. Мы активизировали наше сотрудничество в Черноморском регионе, — сказал он.

Ранее РФ пригрозила США за корабли в Черном море.

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