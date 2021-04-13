У владельца Алибаба очередные проблемы: что произошло

Китай в борьбе против местных гигантов

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Китай снова атакует Джека Ма, владельца Alibaba. Таким образом Пекин хочет остановить своих интернет-гигантов.

Реструктуризация компании Джека Ма продолжается уже несколько месяцев и включает в себя преобразование Ant в финансовый холдинг, что ограничивает ее прибыльность и оценку. Все это произошло через два дня после того, как Alibaba Group Holding была оштрафована на рекордный антимонопольный штраф в размере 2,75 миллиарда долларов. Таким образом, Китай ужесточает контроль над динамично развивающейся платформенной экономикой, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Реструктуризация компании Джека Ма фактически разделит ее на несколько независимых компаний. Также ожидается, что ограничение перспектив развития Ant будет способствовать открытию рынка для конкуренции. Некоторые глобальные инвесторы оценили Ant более чем в 2 миллиарда долларов.

Вся операция масштабна и включает в себя множество деталей, связанных, в частности, с работой Alipay — популярной платежной системы, используемой китайцами. Сам Джек Ма исчез почти на три месяца в 2020 году, прежде чем мы смогли снова увидеть его в январе 2021 года.