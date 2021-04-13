«Им лучше держаться подальше от Крыма»: РФ пригрозила США за корабли в Черном море

Рябков отметил, что США лучше держаться подальше от побережья Черного моря

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Заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что США лучше «держаться подальше» от Крыма «для их же блага». Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Рябков считает, что направление американских военных кораблей в сторону Черного моря является провокацией против России.

«Американским военным кораблям вблизи наших берегов делать абсолютно нечего. Это чисто провокационные меры, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они проверяют нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», — отметил Рябков.

Также он добавил, что США лучше держаться подальше от побережья Черного моря.

«Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага будет», — подчеркнул Рябков.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация уже перебросила в пограничные с Украиной районы 16 тактических групп. Среди них есть мотострелковые, танковые и воздушно-десантные подразделений. Группы были переброшены из Южного, Западного и Центрального военных округов России.