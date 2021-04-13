Экономика

Россию могут отключить от платежных систем Visa и MasterCard: что известно

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию

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Уже в ближайшее время Российскую Федерацию могут отключить международных платежных систем. Речь идет о Visa и MasterCard.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такая ситуация может произойти в рамках продолжения санкционной политики в отношении РФ со стороны Запада. Комментируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Россия работает над отказом от использования западных платежных систем, Песков рассказал о рисках для России по поводу возможного отключения платежных систем, пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Россия.

«Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель незаконными с точки зрения международного права мерами сдерживания России. Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — сказал Песков.

Ранее мы сообщали, что РФ пригрозила США за корабли в Черном море.

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