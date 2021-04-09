Политика

В Офисе президента рассказали о возможном наступлении РФ: что нужно знать

Игорь Жовква о ситуации с возможной агрессией против Украины

Время чтения: 44 Секунд

Украинцы должны готовится к возможному наступлению со стороны Российской Федерации. Такое мнение выразил Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента, который отвечает за международное направление.

Он заявил, что соответствующую информацию по этому вопросу имеют в своем распоряжении соответствующие органы Украины. Жовква считает, что Украине стоит ожидать нового военного обострения со стороны России, пишет УРА-Информ со ссылкой на издание Левый берег.

«К сожалению, стоит. И эта информация, скажем так, есть у соответствующих украинских структур», — сказал Жовква в ответ на вопрос, стоит ли ожидать нового обострения военного противостояния.

Жовква заявил, что президент Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо после информации о большом количестве военных возле украинской границы.

Жовква отмети, что Зеленский получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки.

Ранее мы сообщали, что Украина откажется от Нормандского формата.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
100 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

ОБСЕ на Донбассе выдвинули требования к силам ООС и НВФ

Хельга Шмид призвала стороны конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса развести свои силы

Новый президентский рейтинг: кто выиграл бы выборы сейчас

Зеленского поддерживает практически четверть респондентов

Глава Пентагона прилетит в Европу: стала известна причина

Генерал Ллойд Остин посетит несколько стран

Украина откажется от Нормандского формата: стала известна дата

Все переговоры перенесут на Крымскую платформу

Есть два варианта: эксперт рассказал, как Путин может отдать власть в РФ

Леонид Гозман о ситуации в Кремле

Такие меры, конечно, ничем хорошим не закончится — эксперт о действиях Зеленского

Михаил Погребинский о ситуации в стране

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap