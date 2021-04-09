В Офисе президента рассказали о возможном наступлении РФ: что нужно знать

Игорь Жовква о ситуации с возможной агрессией против Украины

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Украинцы должны готовится к возможному наступлению со стороны Российской Федерации. Такое мнение выразил Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента, который отвечает за международное направление.

Он заявил, что соответствующую информацию по этому вопросу имеют в своем распоряжении соответствующие органы Украины. Жовква считает, что Украине стоит ожидать нового военного обострения со стороны России, пишет УРА-Информ со ссылкой на издание Левый берег.

«К сожалению, стоит. И эта информация, скажем так, есть у соответствующих украинских структур», — сказал Жовква в ответ на вопрос, стоит ли ожидать нового обострения военного противостояния.

Жовква заявил, что президент Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо после информации о большом количестве военных возле украинской границы.

Жовква отмети, что Зеленский получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки.

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